Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице Есенина

Фото с места смертельного ДТП на улице Есенина.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на улице Есенина в Рязани.

6 марта недалеко от дома №42 грузовик «Газель» под управлением 22-летнего жителя Дагестана сбил пожилую рязанку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая позже скончалась в больнице.

Всех, кто располагает информацией по данному происшествию просят сообщить по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону 8(4912) 44-46-08 - отдел №4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области.