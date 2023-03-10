«А что ты мне сделаешь? Да мне плевать на тебя». Рязанка рассказала о неприличном поведении школьников в автобусе №50

Жительница Рязани пожаловалась на оскорбивших ее школьников в маршрутке №50. Фото: скриншот видео из паблика Rzn life l Рязань l Рзн лайф.

Жительница Рязани пожаловалась на школьников, которые в автобусе №50 оскорбили ее и вели себя неприлично. Пост о неприятной поездке в общественном транспорте появился в группе Rzn life l Рязань l Рзн лайф в соцсети «ВКонтакте».

Все случилось в четверг, 9 марта. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что села в автобус на остановке «Улица Стройкова». В салоне на площадке стояли трое школьников от 8 до 12 лет. Они прыгали под громкую музыку и нецензурно бранились, не обращая внимания на пассажиров. На замечание вести себя потише, один участник компании тут же отреагировал.

- Паренек в синей куртке подошел ко мне и начал: «А что ты мне сделаешь? Я тебя не боюсь. Маме позвонишь? Дать номер? Да мне плевать на тебя», - приводит рязанка слова подростка.

При этом женщина записывала происходящий диалог. На вопрос, не боится ли он того, что о его поведении узнает мама, подросток, по словам пассажирки, сказал, что «разобьет ее телефон» и сразу надвинул капюшон на глаза. За рязанку вступился другой пассажир маршрутки, но его спокойный разговор не подействовал на компанию – школьники расшалились еще больше и оскорбляли женщину, пока не доехали до своей остановки.

Автор поста обратилась к родителям юных хулиганов с просьбой провести разъяснительную беседу.