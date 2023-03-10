Завод по производству вычислительной техники появится под Рязанью

В Рязанской области готовится к запуску завод для производства вычислительной техники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под Рязанью построят завод по производству вычислительной техники. Об этом стало известно во время заседания инвестиционного комитета Рязанской области.

Новое предприятие появится на территории промышленного парка «Рязанский». Предполагается, что инвестор вложит в завод более 2 млрд рублей.

Несмотря на то, что здание под основное производство уже возвели, запустить работу в тестовом режиме планируют только во втором квартале 2023 года, когда полностью смонтируют оборудование.

На новом заводе создадут 150 рабочих мест.

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