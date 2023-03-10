Незаконный карьер по добыче песка обнаружили в Рязанской области

В Путятинском районе незаконно разрабатывали песчаный карьер.

Недалеко от поселка Новая Деревня Путятинского района обнаружили разработку карьера по добыче песка, сообщает управление Россельхознадзора. Обследование показало, что тяжелая строительная техника повредила 80% земли сельскохозяйственного назначения (более 6 га).

«Владелец земельного участка допустил самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, вследствие чего происходит порча земель сельхозназначения», - говорится в сообщении ведомства.

Владельцу земли Россельхознадзор предложил провести рекультивационные работы.

Кроме того, в ближайшее время карьером и владельцем участка займется природоохранная прокуратура.

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