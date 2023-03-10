Продавец воздуха. Житель Рязани стал богаче на 6,7 млн рублей, реализуя несуществующие подержанные автомобили

Житель Рязани заработал более 6 млн рублей, продавая несуществующие подержанные машины. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении предприимчивого «автодилера». Житель областного центра за обещание привезти хорошую машину собирал с жертв деньги, а после таинственным образом исчезал, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

История предприимчивого продавца началась, когда в полицию обратилась 40-летняя рязанка. Женщина рассказала, что лишилась 328 тысяч рублей за желание приобрести б/у автомобиль по приемлемой цене. Жертву познакомили с мужчиной, который, по ее словам, мог договориться о поставке товара в хорошем состоянии. При этом покупательницу совершенно не насторожил тот факт, что неизвестному лицу нужно было внести часть денег в качестве предоплаты. Договорившись с продавцом сначала по телефону, а после – в нескольких личных встречах, женщина отдала задаток. Однако после получения денег посредник внезапно исчез.

Спустя некоторое время, в полицию стали поступать заявления от других рязанцев, оказавшихся в такой же ситуации. В общей сложности от рук «дилера» пострадали семь человек, а ущерб составил 6 754 000 рублей. Все жертвы одинаково описывали внешность мошенника, но больше никакой информации сообщить не могли.

Продавца воздуха стали искать полицейские. Вскоре выяснилось, что им может быть 42-летний рязанец, ранее уже судимый за аналогичное преступление. Автомобильного дельца задержали. Оказалось, что никаких данных о нем жертвы не смогли передать, так как он намеренно не сообщал их потенциальным покупателям, а также постоянно менял место жительства.

В отношении продавца возбудили уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК России – Мошенничество в крупном и особо крупном размере. В настоящее время ведется расследование.