Оперативники перехватили беспилотник с мобильными телефонами, летавший над СИЗО в Рязани

Над СИЗО в Рязани сбили квадрокоптер, с помощью которого неизвестные пытались передать мобильные телефоны осужденным. Фото: УФСИН России по Рязанской области.

В Рязани перехватили квадрокоптер, который летал над СИЗО-1 для передачи осужденным мобильных телефонов. Об этом рассказала пресс-служба УФСИН России по Рязанской области 10 марта.

Выяснилось, что беспилотником управляли из квартиры многоэтажки, расположенной напротив учреждения. Оперативники также нашли на крыше режимного корпуса полиэтиленовый сверток, в котором и лежали три сотовых телефона, три кабеля для зарядки, наушники, два зарядных устройства, одна сим-карта неизвестного сотового оператора. Кроме того, установлена личность обвиняемого, которому предназначались изъятые средства связи.

На данный момент проводится проверка в отношении нарушителей.