«Разочарованный грабитель». Владимирец вырвал у рязанки сумочку набегу с 500 рублями внутри

Владимирец вырвал у рязанки сумочку набегу с 500 рублями внутри. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Рязани грабитель вырвал у 55-летней женщины сумочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Потерпевшая возвращалась с работы по Касимовскому шоссе, и вдруг неизвестный пробежал мимо нее, вырвав сумку у женщины. По словам рязанки, все случилось очень быстро, однако она все же успела запомнить, в чем был одет злоумышленник, а также его телосложение.

Оперативники установили личность грабителя - им оказался ранее судимый за кражу 33-летний мужчина, проживающий во Владимирской области. Его разыскали и задержали менее чем за сутки.

По предварительной информации полиции, мужчина гостил у своих друзей в Рязани и в одной из своих прогулок по городу заметил одинокую женщину на неоживленной улице и решил ее ограбить. Из сумки владимирец вытащил 500 рублей и ее выкинул.

Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ - Грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.