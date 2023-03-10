Перепад в 11 градусов. В субботу рязанцев ждут осадки и большие температурные «качели»

В Рязанской области 11 марта температура будет колебаться от минус 14 до плюс 3 градусов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 11 марта, синоптики Рязанского филиала Росгидромета предрекают в регионе внушительные температурные «качели». Ожидается, что суточный перепад показателей термометров достигнет 11 градусов. Прогноз опубликовала пресс-служба областного Управления МЧС.

Погода в течение суток будет облачной с редкими прояснениями. Предстоящая ночь в Рязанской области обойдется без существенных осадков, а скорость изменчивого ветра не превысит 3 – 8 метров в секунду. Воздух же остынет до -9…-14 градусов, а это довольно серьезные зимние значения.

Днем вероятность небольших осадков возрастет, а ветер северо-западных и юго-восточных направлений окрепнет до 6 – 11 метров в секунду. Температура воздуха резко подскочит до -2…+3 по Цельсию. Такие перепады – благоприятная среда для возникновения сильной гололедицы, о которой метеорологи тоже предупреждают жителей региона.

Между тем, как прогнозируют рязанские синоптики, в воскресенье, 12 марта, в области будет еще теплее. Не исключено, что днем столбики термометров покажут до +7 градусов. А вот сильный снегопад, прошедший в регионе в ночь с 9 на 10 марта, возможно, станет последним за эту уходящую зиму.