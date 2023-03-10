В Ряжском районе в смертельной аварии погиб 22-летний водитель Priora. Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД.
В пятницу, 10 марта, в Ряжском районе произошла смертельная авария с участием автомобилей Lada Priora и ГАЗ. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Авария произошла около 12 часов дня на 298-м километре трассы «Каспий». По данным дорожной полиции, 22-летний житель Саратовской области за рулем Lada Priora не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 49-летнего тамбовчанина.
К сожалению, молодой водитель Priora скончался от полученных травм.
На месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.
22-летний водитель легковушки не выжил.
Фото: Из материалов пресс-службы