«Чудом не вывалилась из автобуса». Рязанский маршрутчик с открытой дверью прокатил бабушку на костылях

Рязанский маршрутчик с открытой дверью прокатил бабушку на костылях. Фото: https://t.me/ru62rzn.

10 марта рязанский маршрутчик двинулся с места с открытыми дверьми в салоне, в который не успела зайти пожилая женщина на костылях. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Типичная Рязань».

Инцидент произошел на остановке Улица Гагарина в маршрутке №99. Сообщается, что водитель общественного транспорта во время посадки пассажиров начал движение, не убедившись, что все зашли внутрь салона. Так, пенсионерка на костылях не успела подняться на ступеньки и оказалась в опасном положении.

- Бабушка чудом не вывалилась из автобуса. Благо пассажиры ее удержали, - говорится в посте.