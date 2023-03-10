Рязанец попытался вынести из магазина мужскую косметику на пять тысяч рублей

Рязанец попытался вынести из магазина мужской косметики на пять тысяч рублей. Фото_ пресс-служба Росгвардии. Фото: Из материалов пресс-службы

Рязанец попытался вынести из магазина в Дашково-Песочне мужскую косметику на сумму 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Рязанской области.

Тревожная кнопка сработала в торговом центре на улице Советской Армии. Вызов мгновенно поступил в дежурную часть отдела вневедомственной охраны.

На место прибыли сотрудники Росгварди и задержали похитителя. Оказалось, что посетитель хотел пронести мимо кассы мужскую косметику. Им оказался рязанец 1996 года рождения. Нарушителя передали полицеским, а косметику вернули в магазин.