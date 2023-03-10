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НовостиПроисшествия10 марта 2023 8:03

В Путятинском районе 35-летний москвич не справился с рулем и вылетел в кювет

В ДТП на трассе М5 пострадали два человека
Источник:kp.ru
35-летний житель Москвы вылетел в кювет в Путятинском районе. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

35-летний житель Москвы вылетел в кювет в Путятинском районе. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

В Рязанской области утром 9 марта водитель минивэна вылетел в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

ДТП произошло около 6:20 в Путятинском районе на 303-м километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации полиции, 35-летний москвич под управлением японского авто Toyota Alphard на большой скорости резко крутанул руль, но не справился с управлением и слетел с дороги.

В результате аварии пострадали два человека: 28-летний пассажир и 26-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Обстоятельства происшествия уточняются.