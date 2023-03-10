Приют для бездомных животных построят не в Храпово, а в Минеево Рязанской области

Приют для бездомных животных в Храпово строить не будут.

Приют для бездомных животных в Храпово строить не будут, так как участок земли находится в санитарно-защитных зонах автомобильной и железной дорог, открытых водоемов и линий электропередач. Об этом сообщил зампред правительства Рязанской области по развитию агропромышленного комплекса Виталий Артемов у себя на странице в соцсети ВКонтакте 10 марта.

Вместо предложенного ранее мэрией участок в Храпово, приют планируют построить в районе села Минеево Рязанского района Рязанской области на участке площадью в 50 Га. Масштабы позволят развернуться всей необходимой инфраструктуре.

До 17 марта 2023 года проведут кадастровые работы, а также подготовят необходимые изменения в генплан и правила землепользования и застройки Окского сельского поселения.