Пролетело шесть домов. Колесо «скорой» отвалилось на ходу в селе Дядьково под Рязанью

В Дядькове у машины скорой помощи отвалилось колесо.

В ночь на 10 марта в селе Дядьково Рязанского района у машины бригады скорой медицинской помощи отвалилось колесо. О происшествии сообщается в telegram-канале «Типичная Рязань».

«Вон там машина, а вот колесо... Хорошо шло, аж шесть домов пролетело. Хорошо хоть ночью, людей не было, а то зашибло бы кого-нибудь», - сказал автор видео.

Отмечается, что авария произошла на улице Большой.

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