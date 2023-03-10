В 2023 году в рязанских теплицах собрали 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года в зимних теплицах Рязанской области собрали 950 тонн огурцов и 350 тонн томатов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Основные поставщики овощей зимой сосредоточены в Рыбновском районе. Всего же в регионе 15,5 гектаров зимних теплиц, в которых выращивают 10 тысяч тонн помидоров и огурцов в год. В небольших объемах рязанские аграрии производят также баклажаны, сладкий перец, салаты.

К концу года в регионе планируется запустить новый тепличный комбинат площадью 6,4 гектара около села Ивкино. Ожидается, что здесь будут производить 2,8 тысяч тонн баклажанов, салатов и зеленных культур. Также тепличный комбинат «Рязанские овощи» в Рыбновском районе в 2024 году планирует построить вторую очередь площадью 18,1 га с ожидаемым производством 10 тысяч тонн овощей.

Остается открытым вопрос ценообразования на свежие овощи зимой и в начале весны, произведенные на рязанской земле.