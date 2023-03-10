Масштабные рейды проведет ГИБДД в Рязанской области 10-12 марта

10-12 марта ГИБДД проводит в Рязанской области масштабные рейды.

В пятницу и выходные, 10-12 марта, Госавтоинспекция проведет в Рязанской области масштабные рейды. Как сообщает пресс-служба ведомства. профилактические мероприятия нацелены на выявление грубых нарушений ПДД и фактов пьяного вождения.

Региональное управление ГИБДД обратилось к рязанцам с просьбой сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других опасных проступках участников дорожного движения. Это можно сделать по телефонам 8(4912)29-74-54, 29-74-64 или 112.

«Наши сотрудники готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», - отмечают в ГИБДД.