Утром 10 марта из-за снега в Рязани образовались 10-балльные пробки

Из-за снега 10-балльные пробки сковали улицы Рязани утром 10 марта.

Утром 10 марта в Рязани образовались 10-балльные пробки. На дорогах города произошли сразу несколько ДТП, которые усугубили заторы. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» на момент времени 8:50. По словам водителей, транспортный коллапс вызвал снегопад.

Самые сильные заторы наблюдаются по улицам Московское шоссе, Каширина, Маяковского, Циолковского, Новая, Введенская, Ленина, Фирсова, Горького, Есенина, Садовая, Татарская, Дзержинского, Типанова, Черновицкая, Щорса, Новоселов, Зубковой, Большая улица, Высоковольтная, Бирюзова, Пирогова, Трудовая. Основные заторы наблюдаются в центре города.

Пробки из-за ДТП на Куйбышевском шоссе, на улице Спортивной и проезде Шабулина. Не проехать и по Окружной дороге, Ряжском, Солотчинском и Касимовском шоссе.