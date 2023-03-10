Рязанским многодетным семьям будут выплачивать по 200 тысяч рублей Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

С 13 марта в Рязанской области начинает действовать региональный закон о новых мерах поддержки многодетных семей. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Павел Малков предложил дать многодетным право выбора между земельным участком и выплатой 200 тысяч рублей. Инициативу поддержали, и скоро новый закон вступит в силу. Теперь многодетные семьи смогут вместо земельного участка получить единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Но использовать эти средства можно будет строго по назначению: либо погасить ипотеку, либо кредиты на приобретение или строительство жилья.

Чтобы получить выплату, нужно написать заявление в отдел социальной защиты или в МФЦ. Подробная информация по телефону единого контактного центра: 8 (800) 100-00-01.