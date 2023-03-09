«Взять любой ценой». Магазинные воры украли бутылку алкоголя на глазах у кассира

В Рязани кассирша попыталась остановить магазинных воров. Скриншот видео: Rzn life.

В Дашках 9 марта молодые люди украли бутылку с алкоголем из «Дикси», а кассирша магазина попыталась их остановить, правда, безуспешно. Соответствующее видео появилось в сообществе Rzn_life в соцсети ВКонтакте.

- Два парня решили украсть бутылку алкогольного напитка, а кассирша никак не хотела отпускать молодых людей, - сообщила очевидец происшествия.

Автор поста также заявила, что хулиганы были пьяные и все-таки ушли с краденным.