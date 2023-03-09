16-летний рыбновец предстанет перед судом за угон автомобиля и кражу телефона отчима

16-летний рыбновец угнал автомобиль и украл мобильный телефон у отчима.

Подросток из Рыбного угнал машину и продал мобильный телефон отчима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По информации следствия, 16-летний рыбновец в сентябре 2022 года похитил у отчима автомобиль, с управлением которого впоследствии не справился и врезался в ворота. После преступления вернул поврежденный транспорт в гараж владельца. Помимо этого, злоумышленник украл у родственника смартфон и отнес его в комиссионный магазин. Полученные деньги он уже потратил.

Так, в отношении юноши завели уголовные дела по части первой статьи 166 УК РФ - неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, а также по части второй статьи 158 УК РФ - кража. Подросток предстанет перед судом.