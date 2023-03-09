Росстат насчитал рязанцам среднюю зарплату 45 тысяч рублей в месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно докладу Росстата, средняя зарплата в Рязанской области в ноябре 2022 года составила 45 тысяч 242 рубля. Такие данные приводятся в докладе Федеральной службы государственной статистики.

По данным специалистов службы, средняя зарплата в рязанских организациях в ноябре оказалась на 12,9% выше, чем в ноябре прошлого года. А также увеличился на 1% размер реальной начисленной зарплаты за этот период.

На ноябрь пришелся пик роста зарплаты, а с января по ноябрь прошлого года среднемесячная заработная плата в рязанских организациях составила 43 тысячи 975 рублей. По данным Росстата, это на 11,7% выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. При этом размер реальной начисленной зарплаты за указанный период сократился на 2,2%.

Самой высокооплачиваемой отраслью, по данным Росстата, стало производство нефтепродуктов. Так, в 2022 году средняя зарплата нефтяников составила почти 89 тысяч рублей. Самой низкооплачиваемой отраслью стала деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (среднемесячная зарплата – почти 26 тысяч рублей).