Концерт Стаса Пьехи в Рязани состоится 14 марта 2023 года в областной филармонии. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

14 марта в Рязани состоится концерт Стаса Пьехи. Шоу артиста в честь 15-летнего юбилея его творческой деятельности пройдет на сцене Рязанской областной филармонии.

«Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути», - отметили организаторы концерта.

Рязанцев, которым посчастливиться побывать на концерте Стаса Пьехи, ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами и новыми песнями.

Билеты на концерт Стаса Пьехи в Рязани можно купить на портале rzn.kassy.ru. Стоимость билетов составляет от 1,8 до 4 тысяч рублей.

Начало концерта в 19:00.

Возраст 6+