Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды9 марта 2023 14:56

Концерт Стаса Пьехи в Рязани 14 марта: неожиданные сюрпризы и сценические решения

На концерте Стаса Пьехи в Рязани 14 марта зрителей ждут сюрпризы
Источник:kp.ru
Концерт Стаса Пьехи в Рязани состоится 14 марта 2023 года в областной филармонии.

Концерт Стаса Пьехи в Рязани состоится 14 марта 2023 года в областной филармонии.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

14 марта в Рязани состоится концерт Стаса Пьехи. Шоу артиста в честь 15-летнего юбилея его творческой деятельности пройдет на сцене Рязанской областной филармонии.

«Артист обещает необычное сценическое решение, яркие номера, любимые песни и неожиданные сюрпризы, как своеобразное подведение итогов 15-летнего творческого пути», - отметили организаторы концерта.

Рязанцев, которым посчастливиться побывать на концерте Стаса Пьехи, ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами и новыми песнями.

Билеты на концерт Стаса Пьехи в Рязани можно купить на портале rzn.kassy.ru. Стоимость билетов составляет от 1,8 до 4 тысяч рублей.

Начало концерта в 19:00.

Возраст 6+