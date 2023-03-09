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НовостиОбщество9 марта 2023 14:47

Жертв домашнего насилия планируют бесплатно размещать в рязанских центрах соцобслуживания

Закон касается еще людей, лишившихся жилья из-за чрезвычайных обстоятельств и участников СВО
Источник:kp.ru

В Рязанской области планируют расширить перечень людей, которым будут бесплатно помогать в комплексных центрах социального обслуживания (КЦСО). Проект закона опубликовало региональное правительство.

Если документ примут, стационарно в КЦСО, коих в Рязанской области 19, смогут размещаться женщины, подвергшиеся домашнему насилию. Также устанавливается право на получение услуг в стационарной форме (на срок до полугода) для тех, кто лишился жилья вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Психологические услуги в полустационарной форме, тоже бесплатно, будут получать участники СВО:

«Получение социально-психологических услуг будет способствовать преодолению сложных эмоциональных состояний и последствий, связанных с участием в специальной операции граждан или членов их семей», - говорится в пояснительно записке.