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НовостиОбщество9 марта 2023 13:58

В Семчине проконтролировали строительство детсада на 224 места

Здание детского сада достроят в конце августа
Источник:kp.ru
Сорокина проинспектировала строительство детского сада в Семчине. Фото: страница Елены Сорокиной в соцсети ВКонтакте.

Сорокина проинспектировала строительство детского сада в Семчине. Фото: страница Елены Сорокиной в соцсети ВКонтакте.

Глава администрации Елена Сорокина рассказала, на каком этапе строительства находится 3-этажный детский сад на 224 места в Семчине. Об этом она написала у себя на странице в соцсети ВКонтакте.

Строительство детсада идет строго по графику. Сейчас возводятся стены третьего этажа, выполняется перекрытие второго, монтируются лестницы, устраиваются внутренние инженерные коммуникации, остекляются окна. В ближайшие три недели рабочие закончат кирпичную кладку и выведение парапетов, и приступят к кровле. Как только потеплеет, начнут внутреннюю и внешнюю отделку, а также устройство наружных сетей.

В конце августа здание обещают достроить. Мэр уже дала поручение по наполнению детсада.

Кроме того, рязанцы могут самостоятельно следить за ходом работ в онлайн-режиме.