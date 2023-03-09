В Семчине проконтролировали строительство детсада на 224 места

Сорокина проинспектировала строительство детского сада в Семчине. Фото: страница Елены Сорокиной в соцсети ВКонтакте.

Глава администрации Елена Сорокина рассказала, на каком этапе строительства находится 3-этажный детский сад на 224 места в Семчине. Об этом она написала у себя на странице в соцсети ВКонтакте.

Строительство детсада идет строго по графику. Сейчас возводятся стены третьего этажа, выполняется перекрытие второго, монтируются лестницы, устраиваются внутренние инженерные коммуникации, остекляются окна. В ближайшие три недели рабочие закончат кирпичную кладку и выведение парапетов, и приступят к кровле. Как только потеплеет, начнут внутреннюю и внешнюю отделку, а также устройство наружных сетей.

В конце августа здание обещают достроить. Мэр уже дала поручение по наполнению детсада.

Кроме того, рязанцы могут самостоятельно следить за ходом работ в онлайн-режиме.