Вместо тысячи слов – три удара ножом. Рязанка поссорилась с приятелем в подъезде, ранила его в грудь и скрылась

Полицейские задержали рязанку, три раза ударившую приятеля в грудь ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ссора мужчины и женщины в подъезде многоквартирного дома в Рязани едва не закончилась убийством. Пострадавшим оказался 35-летний житель областного центра, которого знакомая несколько раз ударила в грудь ножом, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

О преступлении стало известно, когда в полицию позвонили врачи одной из рязанских больниц. Медики сообщили, что к ним поступил мужчина с тремя ножевыми ранениями грудной клетки, возможно криминального характера. Пациента доставила бригада скорой помощи от подъезда многоэтажки в Московском районе.

Полицейские осмотрели личные вещи пострадавшего и установили, что раненым оказался 35-летний житель города, до недавнего времени злоупотреблявший алкоголем. Оперативники решили опросить жильцов двух домов: того, где обнаружили мужчину и того, где он проживал. Поквартирный обход установил, что рязанец попадался на глаза людям в совершенно разных местах. Однако полицейские выяснили, что он уже два дня не был дома и ходил по городу в окружении приятелей – компания устраивала застолья. Но на одном из адресов мужчина пропал. Оказалось, что в подъезде, где обнаружили пострадавшего, он должен был быть в сопровождении знакомой, ранее судимой 36-летней жительницы Рязани.

Снова при помощи поквартирного обхода полицейским удалось разыскать женщину и установить ее причастность к совершенному деянию.

Даму задержали и допросили. Выяснилось, что пострадавший и его приятельница затеяли ссору в подъезде дома. Словесная перепалка раскалилась до такой степени, что женщина достала нож и несколько раз ударила обидчика в грудь. Раненый осел на ступени, а злоумышленница тут же сбежала, оставив его без помощи. Вовремя оказаться в больнице мужчине удалось благодаря случайным прохожим. Дама же спокойно продолжила пьянствовать и «кочевать» из дома в дом, пока ее не разыскала полиция.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК России. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Жизнь же мужчины, благодаря стараниям медиков, в настоящее время вне опасности.