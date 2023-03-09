После обращения бизнесмена Бастрыкин затребовал доклад у рязанского СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у рязанских подчиненных очередной доклад. На этот раз поводом послужило обращение директора коммерческой организации.

Заявитель добивается возобновления уголовного дела, расследование которого началось в октябре 2021 года, но затем было приостановлено.

«Обратившийся указывает на отсутствие должного взаимодействия с ним со стороны следователя», - сообщает Информационный центр СК России.

Суть дела в том, что юридическая фирма «Варкрафт», как утверждает заявитель, на основании поддельного договора решила взыскать с его компании определенную сумму. Из картотеки арбитражного суда следует, что второй стороной является ООО «СтройМарт», а сумма иска составляет 1,8 млн рублей.

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин должен будет представить Бастрыкину доклад по всем доводам обращения. Он должен будет сообщить, к каким выводам пришло следствие и почему принято решение поставить всё на паузу.