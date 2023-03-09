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НовостиОбщество9 марта 2023 12:25

В Женской консультации №1 Рязани появилось новейшее оборудование

Рязанские специалисты теперь будут работать на новых ультразвуковом аппарате и колькоскопе
Источник:kp.ru
В Женской консультации №1 появилось новейшее оборудование. Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Женской консультации №1 появилось новейшее оборудование. Фото: группа «Министерство здравоохранения Рязанской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Женской консультации №1 продолжается обновление оборудования. Об этом сообщает Минздрав Рязанской области у себя на странице в соцсети ВКонтакте 9 февраля.

В учреждении появился новый ультразвуковой аппарат с высоким разрешением и сверхбыстрой обработкой больших объемов данных, позволяющий специалистам работать с уникальными ультразвуковыми технологиями.

- Это новый уровень качества визуализации в области охраны репродуктивного здоровья, - говорится в посте.

Кроме того, приобрели новый кольпоскоп с мощной оптикой, который используется в диагностике заболеваний шейки матки. Аппарат позволит выявить патологию на ранней стадии. Устройство подключено к компьютеру: можно оперативно внести результаты исследований в медицинскую информационную систему и печатать снимки полученного изображения.