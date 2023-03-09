Чиновники разработали порядок защиты рязанцев от нападений бродячих собак

В Рязанской области разработали порядок защиты людей от нападений бродячих собак. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чиновники разработали «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Рязанской области». Проект постановления от регионального ГУ ветеринарии опубликован на сайте правительства.

В документе указано, что ответственными «за создание условий для снижения риска» нападений бродячих собак в Рязанской области являются:

- главное управление ветеринарии;

- органы местного самоуправления;

- службы по отлову, приюты и прочие «исполнители мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Определили специалисты и случаи, когда животные нападают на людей в Рязанской области:

- когда собаки находятся без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов;

- когда бродячие животные проявляют «немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека»;

- когда бродячие собаки находятся в местах, на которые их возвращать запрещено;

- при массовом скоплении (сбивание в стаи) бродячих собак.

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