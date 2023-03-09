Чиновники разработали порядок защиты рязанцев от нападений бродячих собак

В Рязанской области разработали порядок защиты людей от нападений бродячих собак.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чиновники разработали «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Рязанской области». Проект постановления от регионального ГУ ветеринарии опубликован на сайте правительства.
В документе указано, что ответственными «за создание условий для снижения риска» нападений бродячих собак в Рязанской области являются:
- главное управление ветеринарии;
- органы местного самоуправления;
- службы по отлову, приюты и прочие «исполнители мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».
Определили специалисты и случаи, когда животные нападают на людей в Рязанской области:
- когда собаки находятся без владельцев в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и площадок накопления отходов;
- когда бродячие животные проявляют «немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека»;
- когда бродячие собаки находятся в местах, на которые их возвращать запрещено;
- при массовом скоплении (сбивание в стаи) бродячих собак.
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