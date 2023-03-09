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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:44

Жительница Скопина подала в суд на соседку за порочащий пост в соцсетях

Скопинка требует компенсацию морального вреда за ее нравственные страдания
Источник:kp.ru
Жительницу Скопина задел пост в соцсетях.

Жительницу Скопина задел пост в соцсетях.

Фото: Маргарита ГУСЕВА

Жительницы Скопина подала в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства, взыскании денежной компенсации морального вреда на свою соседку за ее пост в соцсетях. Об этом сообщили в Скопинском районном суде.

Рязанка сообщила, что женщина распространила о ней порочащие сведения, которые не соответствуют действительности. Пострадавшая требует компенсацию морального вреда за причинение нравственных страданий.

Судебное заседание назначено на 13 марта 2023 года.