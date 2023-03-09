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НовостиПроисшествия9 марта 2023 10:18

Иномарка въехала в автобус на перекрестке в центре Рязани, пострадал 29-летний мужчина

На улице Горького в центре Рязани произошло ДТП с участием автобуса ПАЗ
Источник:kp.ru
На улице Горького в центре Рязани иномарка въехала в автобус. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

На улице Горького в центре Рязани иномарка въехала в автобус. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Водитель Chevrolet Aveo сильно повредил машину после столкновения с автобусом в центре Рязани. Все произошло вечером 7 марта у дома №15 по улице Горького, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ДТП случилось на регулируемом перекрестке. По какой причине 29-летний рязанец столкнулся с автобусом марки ПАЗ-3204, в настоящее время выясняют сотрудники областной Госавтоинспекции. В результате аварии водитель легковушки получил травмы, и ему потребовалась медицинская помощь.

В ДТП легковушка получила механические повреждения. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В ДТП легковушка получила механические повреждения. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В целом, за 7 и 8 марта 2023 года на дорогах Рязанской области произошло четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб и трое травмировались.