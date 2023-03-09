Расписание электричек в Рязанской области изменится в марте из-за ремонта на путях

В марте в Рязанской области изменится расписание электропоездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московская железная дорога сообщила о грядущих ремонтно-путевых работах. В связи с ними изменится расписание некоторых пригородных поездов.

Из-за работ на станции Рыбное, которые пройдут 11-12 марта с 7:10 до 10:20 изменится время отправления и прибытия электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва-Казанская.

Кроме того, электрички № 6005 Рязань-1 – Дивово (07:03) и №6012 Дивово – Рязань-1 (08:12) в выходные выведут из расписания.

11-16 марта и 25 марта работы пройдут уже на участках Листвянка – Перевлес и Шилово – Ушинский. В эти дни пассажирам следует дополнительно уточнять расписание электричек Рязань-1 – Сасово, Рязань-1 – Узуново и Шилово – Касимов, так время их отправления и прибытия изменится.