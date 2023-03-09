Покупок набрал, оплатить не пожелал. В Рязани полицейские задержали магазинного грабителя с очень странным набором товаров

30-летний рязанец ограбил супермаркет в Московском районе. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Очередного магазинного вора задержали полицейские в Московском районе Рязани. 30-летний мужчина пришел в супермаркет, набрал товар, а оплатить не пожелал, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Наряд Отдельного батальона ППС, проезжавший по Московскому шоссе, заметил мужчину, который стремительно убегал от преследовавшей его женщины. Полицейские решили остановить обоих. Преследовательницей рязанца оказалась 21-летняя продавец супермаркета. Она рассказала, что мужчина зашел в магазин, начал ходить вдоль стеллажей и засовывать в карманы товар. Когда покупатель подошел к кассам, продавец потребовала, чтобы он оплатил покупки. Однако ее требование проигнорировали – мужчина просто прошел мимо и вышел на улицу. Женщине ничего не оставалось, как кинуться вдогонку за грабителем.

В карманах вора оказались шесть женских дезодорантов, две упаковки плавленого сыра и семь тюбиков зубной пасты. С какой целью он прихватил столь странный набор товаров, остается загадкой.

В карманах грабителя оказался очень странный набор товаров. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Рязанца задержали. При проверке его личности выяснилось, что он уже был судим за кражу и грабеж. В итоге в отношении него возбудили еще одно уголовное дело по статье 161 УК России – Грабеж.