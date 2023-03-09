Для рязанских семей пройдет трансляция, где расскажут о существующих выплатах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 марта в соцсетях пройдет прямой эфир с заместителем управляющего регионального отделения Социального фонда России Ириной Шитовой. Начало в 12:00. Главной темой, исходя из анонса в группе «Рязанская область», станут выплаты семьям с детьми.

«В ведении Социального фонда находится целый ряд выплат, в том числе более 40 видов поддержки для семей с детьми. В частности, именно туда нужно обращаться за оформлением единого пособия», - поясняют организаторы трансляции.

Представительница соцфонда расскажет, какие меры поддержки могут рязанские семьи и что для этого нужно. Вопросы принимаются в комментариях под записями во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Социальный фонд России начал работу 1 января 2023 года после объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования.