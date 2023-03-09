Закрыли проезд транспорта на улице Затинной в Рязани 9 марта

В центре Рязани 9 марта ограничили движение транспорта. Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 9 марта в центре Рязани ограничили движение транспорта по улице Затинной, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина ограничений – ремонтные работы на сетях водоснабжения у дома №27.

Движение транспорта ограничено с 10:00 до окончания работ. Объезд работает по улице Фурманова.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении мэрии.

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