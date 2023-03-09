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НовостиАвто9 марта 2023 7:49

Закрыли проезд транспорта на улице Затинной в Рязани 9 марта

На улице Затинной ограничили движение транспорта
Источник:kp.ru
В центре Рязани 9 марта ограничили движение транспорта.

В центре Рязани 9 марта ограничили движение транспорта.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 9 марта в центре Рязани ограничили движение транспорта по улице Затинной, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина ограничений – ремонтные работы на сетях водоснабжения у дома №27.

Движение транспорта ограничено с 10:00 до окончания работ. Объезд работает по улице Фурманова.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении мэрии.

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