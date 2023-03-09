За год рязанцам пересаживают до 12 почек

В Рязани с 2018 года проведено 44 операции по трансплантации почек.

9 марта отмечается Всемирный день почки. С 2018 года в Рязани проведено 44 операции по трансплантации почек. Об этом пишут ГТРК Ока.

Заболевания почек в основном связаны с проблемами лишнего веса или недугами в сердечно-сосудистой системе. Те, у кого есть сахарный диабет, тоже подвержены болезни.

Избежать эти заболевания помогут спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. Кроме того, необходимо следить за уровнем артериального давления и глюкозы в крови, и при наличии симптомов обратиться к врачу.

Как сообщила главный специалист-нефролог больницы №11 Людмила Оськина, важно контролировать и простые анализы: общий анализ мочи, биохимические показатель, а также проводить ежегодно ультразвуковое исследование почек.

Первая операция в Рязани по трансплантации почки прошла 14 декабря 2018 года. В среднем в год пересаживают 10-12 почек. Некоторые заболевания почек пока что неизлечимы. На такие случаи есть гемодиализные аппараты, которые помогают больным чувствовать себя стабильно. В регионе на данный момент существует пять диализных центров, куда приходят больные три раза в неделю на процедуру, длящуюся четыре часа. За это время кровь пациента очищается от азотистых шлаков. Эти процедуры значительно увеличивают продолжительность жизни больных.