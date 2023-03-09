До конца 2023 года доступ к интернету появится в 17 населенных пунктах Рязанской области

В Рязанской области до конца марта 2023 года появится Интернет в трех населенных пунктах.

В трех населенных пунктах до конца марта появятся мобильная связь и доступ к сети Интернет. Деревня Кущапино Кадомского района, а также села Стубле Михайловского района и Веряево Пителинского района стали победителями голосования, проведенного в ноябре прошлого года, где выбирали населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, в которых будут устанавливаться базовые станции сотовой связи. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.

Так, до конца июня базовую станцию установят в деревне Романцево Рыбновского района.

А до конца 2023 года услуги связи появятся еще в 17 населенных пунктах, где численность населения превышает пять тысяч человек:

- Александро-Невский район (Зимарово и Павловка);

- Захаровский район (Жокино);

- Касимовский район (Полутино, Шостье, Лубяники);

- Кадомский район (Енкаево);

- Милославский район (совхоз «Большевик», Мураевня, Бугровка);

- Михайловский район (Малинки);

- Путятинский район (Унгор);

- Сараевский район (Алексеевка);

- Шиловский район (Муратово и Тимошкино);

- Шацкий район (Завидное, Кермись).

Следующее голосование в рамках проекта по устранению цифрового неравенства обещали осенью этого года.