До конца 2023 года доступ к интернету появится в 17 населенных пунктах Рязанской области

В Рязанской области до конца марта 2023 года появится Интернет в трех населенных пунктах.
В трех населенных пунктах до конца марта появятся мобильная связь и доступ к сети Интернет. Деревня Кущапино Кадомского района, а также села Стубле Михайловского района и Веряево Пителинского района стали победителями голосования, проведенного в ноябре прошлого года, где выбирали населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек, в которых будут устанавливаться базовые станции сотовой связи. Об этом рассказали в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области.
Так, до конца июня базовую станцию установят в деревне Романцево Рыбновского района.
А до конца 2023 года услуги связи появятся еще в 17 населенных пунктах, где численность населения превышает пять тысяч человек:
- Александро-Невский район (Зимарово и Павловка);
- Захаровский район (Жокино);
- Касимовский район (Полутино, Шостье, Лубяники);
- Кадомский район (Енкаево);
- Милославский район (совхоз «Большевик», Мураевня, Бугровка);
- Михайловский район (Малинки);
- Путятинский район (Унгор);
- Сараевский район (Алексеевка);
- Шиловский район (Муратово и Тимошкино);
- Шацкий район (Завидное, Кермись).
Следующее голосование в рамках проекта по устранению цифрового неравенства обещали осенью этого года.