В 17 районах Рязанской области 9 марта отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В 17 районах Рязанской области 9 марта отключат электричество.
В четверг, 9 марта 2023 года, в 17 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители около 70 населенных пунктов.
Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сасовский район:
- село Бастаново, село Барашево — с 11:00 до 15:00;
- село Кошибеево — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- село Кидусово, деревня Велье-Родионовка, село Бельское — с 11:00 до 15:00;
- село Сушки, село Половское, село Кирицы, поселок Павловка, деревня Старостеклянное — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Борисково, поселок Лесохим, село Картаносово, деревня Деулино, поселок Поповка — с 11:00 до 15:00;
- гаражно-строительный кооператив «Поляны» — с 10:00 до 16:00;
- село Подвязье — с 09:00 до 15:00.
Кораблинский район:
- село Кипчаково, село Кикино — с 10:30 до 16:00.
Рыбновский район:
- деревня Иванчино, село Кузьминское, деревня Аксеново, село Новоселки, деревня Данилово, деревня Кудашево — с 10:00 до 15:00;
- территория СНТ «Костино», село Федякино — с 10:00 до 16:00.
Касимовский район:
- село Китово — с 10:00 до 15:00;
- поселок станции Касимов — с 09:30 до 16:00;
- деревня Павлово, село Дмитриево — с 09:00 до 15:00.
Сараевский район:
- село Белоречье — с 10:00 до 17:00.
Пронский район:
- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.
Шацкий район:
- село Карнаухово — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Малый Сапожок, село Уда, деревня Ванино — с 09:00 до 17:00.
Ряжский район:
- поселок Добрая Воля — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Натальино, деревня Ювино, деревня Озерье, деревня Кирьяково, деревня Заводская Слобода, село Гришино, деревня Ольгино, деревня Томаково, деревня Неустроево, деревня Горки, деревня Ивкино, деревня Малахово — с 09:00 до 15:00;
- деревня Теребово, деревня Лодкино, деревня Полушкино, деревня Калдево, деревня Бозово, село Ершово, деревня Рябикино, деревня Левино-1, деревня Швивая Горка, деревня Ненашкино, деревня Владычино, город Спас-Клепики (улица Московская), село Подлипки — с 08:00 до 17:00.
Пителинский район:
- село Веряево — с 09:00 до 17:00.
Шиловский район:
- село Мосолово, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.
Ухоловский район:
- поселок Ухолово — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Липки — с 09:00 до 17:00.
Александро-Невский район:
- село Ново-Тишевое — с 09:00 до 17:00.
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