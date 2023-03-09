В 17 районах Рязанской области 9 марта отключат электричество. Список населенных пунктов и график

В 17 районах Рязанской области 9 марта отключат электричество.

В четверг, 9 марта 2023 года, в 17 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся жители около 70 населенных пунктов.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сасовский район:

- село Бастаново, село Барашево — с 11:00 до 15:00;

- село Кошибеево — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Кидусово, деревня Велье-Родионовка, село Бельское — с 11:00 до 15:00;

- село Сушки, село Половское, село Кирицы, поселок Павловка, деревня Старостеклянное — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- село Борисково, поселок Лесохим, село Картаносово, деревня Деулино, поселок Поповка — с 11:00 до 15:00;

- гаражно-строительный кооператив «Поляны» — с 10:00 до 16:00;

- село Подвязье — с 09:00 до 15:00.

Кораблинский район:

- село Кипчаково, село Кикино — с 10:30 до 16:00.

Рыбновский район:

- деревня Иванчино, село Кузьминское, деревня Аксеново, село Новоселки, деревня Данилово, деревня Кудашево — с 10:00 до 15:00;

- территория СНТ «Костино», село Федякино — с 10:00 до 16:00.

Касимовский район:

- село Китово — с 10:00 до 15:00;

- поселок станции Касимов — с 09:30 до 16:00;

- деревня Павлово, село Дмитриево — с 09:00 до 15:00.

Сараевский район:

- село Белоречье — с 10:00 до 17:00.

Пронский район:

- поселок Орловский — с 09:00 до 17:00.

Шацкий район:

- село Карнаухово — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Малый Сапожок, село Уда, деревня Ванино — с 09:00 до 17:00.

Ряжский район:

- поселок Добрая Воля — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Натальино, деревня Ювино, деревня Озерье, деревня Кирьяково, деревня Заводская Слобода, село Гришино, деревня Ольгино, деревня Томаково, деревня Неустроево, деревня Горки, деревня Ивкино, деревня Малахово — с 09:00 до 15:00;

- деревня Теребово, деревня Лодкино, деревня Полушкино, деревня Калдево, деревня Бозово, село Ершово, деревня Рябикино, деревня Левино-1, деревня Швивая Горка, деревня Ненашкино, деревня Владычино, город Спас-Клепики (улица Московская), село Подлипки — с 08:00 до 17:00.

Пителинский район:

- село Веряево — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Мосолово, село Сасыкино — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- поселок Ухолово — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Липки — с 09:00 до 17:00.

Александро-Невский район:

- село Ново-Тишевое — с 09:00 до 17:00.

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