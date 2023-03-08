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НовостиОбщество8 марта 2023 17:46

Внезапно отключили электричество вечером 8 марта в Кальном

В Кальном в Рязани аварийно отключили электричество
Источник:kp.ru
В Рязани из-за аварии три улицы остались без света.

В Рязани из-за аварии три улицы остались без света.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Около семи часов вечера 8 марта в микрорайоне Кальное внезапно отключили электричество на нескольких улицах. В диспетчерской МУП «РГРЭС» (Рязанские городские распределительные электрические сети) сообщили о проблемах с электроснабжением на Касимовском шоссе, а также на улицах Кальной и Быстрецкой.

На месте аварии уже работаются специалисты муниципального предприятия.

Планируется завершить ремонтно-восстановительные работы в течение трех часов.