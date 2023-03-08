В Рязанской области начала действовать выплата при рождении ребенка

В Рязанской области ввели выплату за рождение ребенка. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 26 февраля 2023 года в Рязанской области начала действовать единовременная выплата при рождении ребенка. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

Размер выплаты - 20 тыс. рублей вне зависимости от уровня дохода или 50 тыс. рублей, если родительнице менее 25 лет, и у нее первенец.

«Обязательным условием предоставления меры поддержки является рождение ребенка в Рязанской области», - уточнили в кабмине.

Выплату назначают по заявлению, которое можно подать в отдел социальной защиты и МФЦ в течение трех месяцев со дня рождения ребенка.