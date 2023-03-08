Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязанской области за неделю выросла на 20%

Доля детей в структуре заболевших ОРВИ и гриппом – 47,0%, передает рязанский Роспотребнадзор.

8 марта Роспотребнадзор сообщил о ухудшении ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Рязанской области. Официально зарегистрировано 70,5 случая на 10 тыс. человек населения, что выше показателя предыдущей недели на 20%.

«Доля детского населения в структуре заболевших – 47,0%», - отмечает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у 77,5% заболевших выявляются возбудители негриппозной этиологии, а у остальных 22,5% - вирусы гриппа, причем в подавляющем большинстве случаев (93%) это грипп B.