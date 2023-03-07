В Рязань прибыл ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Фото: сайт Рязанской епархии

Во вторник, 7 марта, в Рязанский кремль прибыл ковчег с частицей пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили на сайте Рязанской епархии.

С раннего утра десятки верующих пришли в Христорождественский собор, чтобы поклониться святыне. Возглавил встречу ковчега митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В Рязань частица Пояса прибыла не в первый раз. Святыню уже привозили в Рязанский кремль в 2019 году. Традиционно надежду на помощь Богоматери возлагают верующие семьи, которые не имеют детей.

В Рязани святыня пробудет до 11 марта, и каждый день в храме будут совершать молебны с чтением канона Пресвятой Богородице.

- По преданию, Она Сама сплела пояс из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение, а с IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре. В 2011 году Пояс был привезен в Россию. Святыня посетила 14 городов, и ей поклонились более трех миллионов паломников, - говорится на сайте Епархии.