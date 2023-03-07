Сообщения о минировании получили 16 организаций Рязани

7 марта в Рязани 16 организаций получили сообщения о минировании.
Ближе к вечеру 7 марта в Рязани 16 учреждений культуры и спорта, а также гостиницы и отели получили сообщения о минировании. По информации рзн.info, аноним сделал массовую рассылку о заложенных бомбах.
Специалисты-взрывотехники и силовики проверили все учреждения, но взрывчатых веществ, представляющих угрозы жизни и здоровью людей не обнаружено.
Известно, что приходили сообщения о минировании библиотеки имени Горького, дворца спорта «Олимпийский», отеля «Арагон» и десятка других организаций.
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