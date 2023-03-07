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НовостиОбщество7 марта 2023 14:58

В Рязанской области появилось джакузи для беременных

Оборудование установили в Рязанском перинатальном центре
Источник:kp.ru
В Рязанской области появилось джакузи для беременных

В Рязанской области появилось джакузи для беременных

В Рязанском перинатальном центре установили единственное в регионе джакузи для беременных. Об этом сообщается в сюжете ТКР.

- У женщин, которые предпочитают немедикаментозное обезболивание в период родов, появилась возможность воспользоваться джакузи, - отметили в центре.

Пока его планируют применять для облегчения родов во время схваток, но возможно, в перспективе в центре можно будет проводить роды в воде.

Отмечается, что среди беременных уже есть желающие воспользоваться новинкой, хотя еще никто не опробовал джакузи на практике. Тем не менее, оборудование полностью готово, заверяют в центре.