В Рязанской области появилось джакузи для беременных

В Рязанском перинатальном центре установили единственное в регионе джакузи для беременных. Об этом сообщается в сюжете ТКР.

- У женщин, которые предпочитают немедикаментозное обезболивание в период родов, появилась возможность воспользоваться джакузи, - отметили в центре.

Пока его планируют применять для облегчения родов во время схваток, но возможно, в перспективе в центре можно будет проводить роды в воде.

Отмечается, что среди беременных уже есть желающие воспользоваться новинкой, хотя еще никто не опробовал джакузи на практике. Тем не менее, оборудование полностью готово, заверяют в центре.