Одного раза показалось мало. Пьяная жительница Ряжска два дня подряд ездила по городу на машине, пока ее не останавливала полиция

Жительницу Ряжска два дня подряд останавливала полиция за езду в нетрезвом виде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ряжске местная жительница два дня подряд садилась за руль, будучи нетрезвой, и колесила по городу до тех пор, пока ее не останавливал патруль полиции, сообщает «Пресса».

Первый раз любительницу спиртного сотрудники ГИБДД остановили в минувшую пятницу, 3 марта. За рулем автомобиля Renault SR сидела 34-летняя горожанка с явными признаками алкогольного опьянения. На предложение пройти медицинское освидетельствование женщина ответила категорическим отказом. Полицейским ничего не оставалось, как отстранить ее от вождения машиной и составить административный протокол.

Но на следующий день, 4 марта, история в точности повторилась. На одной из улиц города полицейские вновь приметили Renault SR и решили остановить его. За рулем оказалась уже знакомая патрульным дама, которую накануне уже наказали за пьянство. Однако при общении выяснилось, что поведение женщины снова мало соответствует обстановке. Ей предложили пройти освидетельствование, но в ответ опять получили отказ.

В итоге жительницу Ряжска отстранили от управления автомобилем и составили на нее еще один протокол. Какая санкция в этот раз ждет любительницу алкоголя, не сообщается.