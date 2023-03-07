В Рязанской области прошел выездной лагерь проекта «Я - Наставник!» Фото: материалы пресс-служб

С 3 по 5 марта в Рязанской области прошли занятия выездного лагеря в рамках проекта «Я - Наставник!». Об этом сообщили организаторы программы.

Выездной лагерь организовали АНО «ПроДетство» при содействии Уполномоченного по правам ребенка Рязанской области.

В эти дни прошли образовательные тренинги, мастер-классы, квесты для педагогов, наставников и их подопечных из Рыбновской и Солотчинской школ-интернатов.

Впервые в столь оригинальном формате - между объединяющими играми и тренингами, творческим мастер-классом по росписи акрилом и квестами, катанием на коньках, прогулками, игрой в снежки и стрельбой в тире - защитники детей и детства говорили о проблемах развития системы индивидуального наставничества для подростков в нашем регионе.

Кроме обучающих тренингов для участников проекта, состоялось несколько рабочих встреч для специалистов по работе с подростками, а также сотрудников органов опеки, КДН, ПДН и аппарата Уполномоченного по правам ребенка.

В Рязанской области проект «Я–Наставник!» реализуется с сентября 2020 года при поддержке Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда «Солнечный город». Мероприятия направлены на социализацию, развитие коммуникативных навыков и повышение самооценки у детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, а также на повышение профессиональных компетенций и профилактику эмоционального выгорания у взрослых – ближайшего окружения детей.