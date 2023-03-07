Чиновники решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области

В рязанском правительстве появится комитет по информации и массовым коммуникациям.

Власти решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям (сокращенно – коминформ) Рязанской области. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.

Как указано в документе, комитет создадут для «реализации государственной политики Рязанской области в сфере создания и распространения информации посредством СМИ, издательской, полиграфической деятельности, социальной рекламы, интернете».

Предполагается, что комитет официально приступит к работе 17 мая 2023 года.

Что касается министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, который в том числе исполнял функции работы со СМИ, то его переименуют в министерство по делам территорий Рязанской области.

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