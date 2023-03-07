Чиновники решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области

В рязанском правительстве появится комитет по информации и массовым коммуникациям.
Власти решили создать комитет по информации и массовым коммуникациям (сокращенно – коминформ) Рязанской области. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства.
Как указано в документе, комитет создадут для «реализации государственной политики Рязанской области в сфере создания и распространения информации посредством СМИ, издательской, полиграфической деятельности, социальной рекламы, интернете».
Предполагается, что комитет официально приступит к работе 17 мая 2023 года.
Что касается министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, который в том числе исполнял функции работы со СМИ, то его переименуют в министерство по делам территорий Рязанской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!