Баннеры с Героями России в центре Рязани заменят на новые билборды

В центре Рязани из-за ветра сняли баннеры.

Баннеры, которые размещались на фасадах зданий в центре Рязани, демонтировали. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной демонтажа являются погодные условия - сильные порывы ветра.

Сообщается, что огромные баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий. На данный момент варианты размещения и макетов обсуждаются совместно с семьями Героев.