Баннеры с Героями России в центре Рязани заменят на новые билборды

В центре Рязани из-за ветра сняли баннеры.
Баннеры, которые размещались на фасадах зданий в центре Рязани, демонтировали. Об этом сообщили в городской администрации.
Причиной демонтажа являются погодные условия - сильные порывы ветра.
Сообщается, что огромные баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий. На данный момент варианты размещения и макетов обсуждаются совместно с семьями Героев.
Баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий в Рязани.