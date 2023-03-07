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НовостиОбщество7 марта 2023 13:54

Баннеры с Героями России в центре Рязани заменят на новые билборды

Мэрия прокомментировала, почему со здания на Доме художников сняли баннеры
Источник:kp.ru
В центре Рязани из-за ветра сняли баннеры.

В центре Рязани из-за ветра сняли баннеры.

Баннеры, которые размещались на фасадах зданий в центре Рязани, демонтировали. Об этом сообщили в городской администрации.

Причиной демонтажа являются погодные условия - сильные порывы ветра.

Сообщается, что огромные баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий. На данный момент варианты размещения и макетов обсуждаются совместно с семьями Героев.

Баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий в Рязани.

Баннеры заменят на новые билборды и на портреты на экранах некоторых зданий в Рязани.