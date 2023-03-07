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НовостиОбщество7 марта 2023 12:37

Из-за размыва дороги и тротуара в Рязанском районе введено движение по одной полосе

В Рязанской области серьезно размыло дорогу с тротуаром
Источник:kp.ru
В Рязанском районе Рязанской области ограничат скорость движения до 40 км/ч из-за размыва земляного полотна. Фото: Минтранс Рязанской области.

В Рязанском районе Рязанской области ограничат скорость движения до 40 км/ч из-за размыва земляного полотна. Фото: Минтранс Рязанской области.

Из-за размыва дороги на участке «Калуга - Тула - Михайлов – Рязань - Секиотово – Мельгуново» в населенном пункте Мельгуново Рязанского района просело асфальтобетонное покрытие дороги и тротуара. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и автомобильных дорог 7 марта.

По этой причине на данном участке автомобильной дороги на какое-то время движение будет осуществляться по одной полосе, а допустимую скорость снизится до 40 километров в час.

Рязанских водителей просят учитывать информацию при планировании своего маршрута, а также выбирать безопасный скоростной режим.