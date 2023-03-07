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НовостиОбщество7 марта 2023 11:28

Имя Марк популярнее, чем Василий, а Ева — чем Евгения. Как рязанцы называли своих детей в феврале

Велеслав, Велеслава, Феофан и Милания родились в Рязанской области в феврале
Источник:kp.ru
В феврале 2023 года рязанцы продолжили давать детям редкие и полузабытые имена.

В феврале 2023 года рязанцы продолжили давать детям редкие и полузабытые имена.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ГУ ЗАГС по Рязанской области обнародовало список частых и редких имен по итогам февраля 2023 года. Это обобщенная информация о том, как жители региона называли своих детей при регистрации рождения.

В десятку редких у мальчиков попали Велеслав, Серафим, Тихон и Феофан. В одном ряду с ними оказались Василий и Григорий. При этом популярностью у молодых родителей в минувшем месяце пользовались такие имена как Марк, Арсений, Егор, Артем, Михаил и другие, вполне привычные.

Среди девочек встречались Велеслава, Марианна, Милания, Ника, Марта, Майя и Инесса. В число редких в феврале также попало имя Евгения. Чаще девочек называли Василисой, Варварой, Дарьей, Софией, Алисой, Евой, Анной, Полиной, Викторией и Вероникой.