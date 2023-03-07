Легковая машина влетела под фуру на Московском шоссе в Рязани

Фура врезалась в легковушку в Рязани. Фото: «Автоблог Рязань» во ВКонтакте.

7 марта в Рязани на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Фото происшествия опубликованы в паблике «Автоблог Рязань» в соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что авария случилась около 12:50 вблизи остановки общественного транспорта «Рязанская таможня». Столкновение произошло между большегрузом и легковым автомобилем.

- Решил залезть перед мордой тягача, попал в мертвую зону и сам себя наказал, - пишут в комментариях под постом рязанцы.