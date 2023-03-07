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НовостиПроисшествия7 марта 2023 11:08

Легковая машина влетела под фуру на Московском шоссе в Рязани

В Рязани произошла серьезная авария с участием фуры
Источник:kp.ru
Фура врезалась в легковушку в Рязани. Фото: «Автоблог Рязань» во ВКонтакте.

Фура врезалась в легковушку в Рязани. Фото: «Автоблог Рязань» во ВКонтакте.

7 марта в Рязани на Московском шоссе произошло серьезное ДТП с участием фуры. Фото происшествия опубликованы в паблике «Автоблог Рязань» в соцсети ВКонтакте.

Уточняется, что авария случилась около 12:50 вблизи остановки общественного транспорта «Рязанская таможня». Столкновение произошло между большегрузом и легковым автомобилем.

- Решил залезть перед мордой тягача, попал в мертвую зону и сам себя наказал, - пишут в комментариях под постом рязанцы.